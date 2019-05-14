Срочно прекратите звонки по WhatsApp: раскрыта скандальная информация о прослушивании

14.05.2019 15:03

Представители компании WhatsApp признали, что в их приложении был крупный прокол, позволяющий устанавливать на гаджеты пользователей вредоносное шпионское приложение. Разработчики WhatsApp нашли в собственном мессенджере ошибку, которая позволяла незаметно для пользователя устанавливать на их гаджеты вредоносное шпионское приложение израильского происхождения, передает "Диалог.UA".

Данная опасная ошибка была найдена в системе голосовых звонков, по словам представителей компании. Уязвимость в WhatsApp затрагивает устройства как на системе Android, так и на iOS. Выяснилось, что установить вредоносное ПО, разработанное израильской компанией NSO Group, можно было, совершив звонок через мессенджер на смартфон жертвы. Более того, схема срабатывала, даже если звонок оставался без ответа. Соответствующая шпионская программа под названием Pegasus способна собирать данные о местоположении устройства, прослушивать микрофоны и "подглядывать" в камеры, а также читать электронную переписку. Компания подчеркивает, что в настоящее время уязвимость исправлена, а обновленная версия приложения выпущена.