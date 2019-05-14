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Торговля землей: готова ли Украина к открытому рынку?
Большинство украинцев по-прежнему не готовы продавать свою землю. Социологическое исследование группы «Рейтинг» показало, что 72% граждан выступают против продажи земель сельскохозяйственного назначения, и только 13% поддерживают открытие рынка земли. Среди политиков и экспертов также нет единого мнения. Несмотря на давление Международного валютного фонда, земельная реформа замерла в нерешительности. Готова ли Украина торговать сельскими угодьями и какие есть аргументы за и против рынка земли, исследовали наши эксперты.
Что сейчас?
Сегодня около 7 млн украинцев владеют земельными паями. Ведь после выхода Украины из Советского Союза бывшие колхозники получили в собственность по 3-5 гектаров полей. Чтобы избежать спекуляций и защитить земельные ресурсы, в 2002 году государство ввело мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. С тех пор он неоднократно продлевался.
В прошлом году Верховная Рада возобновила запрет до 1 января 2020 года. Также депутаты обязали Кабмин до 1 марта 2019 года разработать и внести на рассмотрение парламента проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Именно после принятия этого закона мораторий должен прекратить действие. Впрочем, Министерство аграрной политики до сих пор не представило проект этого документа. А без него любые разговоры о свободной продаже земли не имеют смысла, убеждены специалисты.
В то же время, отмена моратория на продажу земли является одним из условий дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом. Также необходимость земельной реформы отмечает Всемирный банк. Однако в украинских реалиях открытия рынка земли имеет немало рисков.
Какие риски свободной продажи земли?
Среди главных рисков, которые неоднократно озвучивали эксперты, – продажа земли за бесценок крупным агрохолдингам. В частности, консультант Всемирного банка по земельным вопросам Денис Низалов опасается, что снятие моратория может привести к концентрации земельных ресурсов в одних руках. Другими словами – к появлению аграрных монополистов на рынке. Причем, кроме украинских олигархов, паи селян могут скупить и зарубежные холдинги, что является еще одним предостережением к поспешной отмене запрета.
Этого можно избежать, если ограничить количество земли, которую может приобрести одно юридическое лицо, и не позволить покупать землю иностранцами. Также, по мнению Низалова, государство должно установить минимальные цены, на которых рынок начал бы работать.
Собственно, эксперты считают, что реформировать аграрную сферу нужно постепенно. Переходный период может длиться 5-7 лет, и право покупать землю должно быть в ограниченного количества человек. «Это нужно сделать для того, чтобы не возникла безумная волна неконтролируемых продаж земель сельскохозяйственного назначения на следующий день после отмены моратория. А такая опасность существует», – комментирует советник проекта USAID «Агроинвест» Павел Кулинич.
По словам агроэксперта, самая главная преграда для открытия свободного рынка земли в Украине – это отсутствие законодательства, которое бы регулировало этот вопрос.
Сейчас в парламенте зарегистрированы два законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения – Аркадия Корнацкого, а также депутатской группы с участием Алексея Мушака и Виктора Чумака. Оба документа не получили поддержки у экспертов, поскольку не учитывают все имеющиеся риски.
К чему готовиться?
Как показывают предыдущие пять лет, украинская власть выступает за свободную продажу земли только на словах. Несмотря на обязательства перед международными партнерами, серьезных уступок в этом направлении сделано не было. Аналитики объясняют это тем, что никто из политиков не хочет брать на себя ответственность за риски. Так, прошлой осенью премьер-министр Владимир Гройсман выступил против полной либерализации рынка земли, заявив, что закон должен установить количественное ограничение на продажу и покупку: «Я считаю, что нужно дать возможность украинцам друг у друга покупать землю в ограниченном количестве и для соответствующего специального использования».
В парламенте тем временем против продления моратория голосовали только 15 депутатов из фракции «Блок Петра Порошенко», 7 – из «Народного фронта», 3 – из «Самопомощи» и 3 внефракционных депутата. Самым активным защитником моратория на продажу земли является фракция «Батькивщина», которую возглавляет Юлия Тимошенко. Депутаты «Батькивщины» последовательно выступают против быстрого открытия рынка земли. По словам Юлии Тимошенко, «землю можно будет продавать только тогда, когда будет уверенность, что никакие транснациональные латифундистские корпорации не смогут ее присвоить, когда банковская система станет стабильной. И первыми кандидатами на получение земли должны быть фермеры, которые на этой земле работают. В то же время государство должно позаботиться о том, чтобы аграрии имели возможность купить землю по разумной фиксированной цене и в кредит».
Что касается самих фермеров, то в этом году опрос участников Всеукраинского земельного форума показало, что почти 67% малых и средних аграриев не станут активными участниками рынка земли в случае его открытия. Ведь они считают, что не выдержат конкуренции с крупными холдингами и олигархами.
По оценкам специалистов, сразу после отмены моратория продавать землю будут готовы около 10% владельцев. В денежном выражении – это около 6 млрд долларов. В Украинской аграрной конфедерации заявляют, что малые фермеры не имеют таких денег, а, следовательно, земля к ним не попадет. Как следствие, малые фермерские хозяйства, которые сегодня являются основой агросектора высокоразвитых стран, останутся без средств для развития.
По мнению главы Украинской аграрной конфедерации Леонида Козаченко, перед открытием рынка земли сначала нужно создать ипотечный банк для фермеров, привлекая к этому проекту международных партнеров. Только тогда те, кто действительно работает на земле, смогут ее купить. В этих условиях и при надежной законодательной защите владельцев земли потребность в продлении моратория на продажу земли наконец исчезнет. Таким образом, крестьянам и аграриям остается только ждать появления правительственного законопроекта.
Теги: Донбасс, рынок, продажа, земля, собственность
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