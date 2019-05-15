Бумажек не будет: глава Минздрава рассказала о кардинальных изменениях

15.05.2019 09:31

Супрун на интервью для Радио Свобода сообщила, что больничные теперь будут оформлять в электронном виде. То же касается и врачебных рецептов. Медицинская карта будет переведена в электронный формат позже.

Процедура будет осуществляться с помощью системы eHealth (в ней зарегистрировано уже 26 млн пользователей).

Это должно помешать коррупции, которая процветает благодаря выдаче больничных, так как исчезнет возможность покупки. Больничный можно будет получить у семейного врача. Если при проверке человека не окажется дома или в больнице, то в ответе будет врач.

Супрун надеется, что вскоре у врачей появится лицензия, которую можно будет отобрать в случае нарушения.

Источник: http://kr24.com.ua