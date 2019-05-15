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Додон провел переговоры с Владимиром Зеленским: о чем договорились стороны?
Известный своим дружеским отношением к главе страны-агрессора Российской Федерации Владимиру Путину президент Молдовы Игорь Додон заявил, что ему удалось провести во вторник, 14 мая переговоры в телефонном режиме с новоизбранным главой украинского государства Владимиром Александровичем Зеленским.
Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, об этом Додон сообщил на своей странице в «Фейсбук».
В частности, по его словам, стороны обсудили двусторонние отношения между украинским государством и Республикой Молдова в разных сферах. В сообщении Додона отмечается: «Я провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, новоизбранным президентом украинского государства. Я поздравил его с победой в президентских выборах. Пожелал ему успехов на ответственном посту. Также я с ним обсудили отношения между Республикой Молдова и Украиной в разных сферах, которые предоставляют взаимный интерес. Мы договорились в ближайшее время провести двустороннюю встречу, чтобы более детально обсудить актуальные вопросы».
Напомним, ранее сегодня мы уже сообщали, что в пресс-службе Владимира Зеленского отметили, что Владимир Александрович провел встречу с Юрием Луценко, главой ГПУ, 11 мая, в ходе которой стороны обсудили вопросы передачи дел.
Теги: Донбасс, президент, переговоры, Зеленский
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