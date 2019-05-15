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Комитет Рады принял окончательное решение о дате инаугурации Зеленского

15.05.2019 19:10
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Комитет Рады принял окончательное решение о дате инаугурации Зеленского

Регламентный комитет Верховной Рады принял долгожданное решение и признал законными семь проектов постановлений о дате инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщают информационные агентства, публикуя первые итоги решения комитета, которое состоялось сегодня в Киеве. Согласно представленным проектам инаугурация Зеленского может быть проведена начиная с 17 мая и до конца месяца.

При этом теперь именно Верховная Рада своим голосованием поддержит один из представленных проектов и назначит дату инаугурации. Депутаты будут голосовать за постановления в порядке очередности.

При этом в случае, если ни один из предложенных вариантов не будет поддержан парламентом, решение об инаугурации будет принимать спикер рады Андрей Парубий. Ранее, у Зеленского назвали причину, по которой требуют проведения скорейшей инаугурации.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, инаугурация, Верховная Рада, Зеленский
 
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