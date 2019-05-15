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У Зеленского рассказали о «перевороте» перед инаугурацией: «Накапливалось и…»
Советник новоизбранного президента Владимира Зеленского Руслан Рябошапка прокомментировал отставку главы Конституционного судаСтанислава Шевчука
По его словам, другие судьи не воспринимали Шевчука на этой должности.
Рябошапка считает, что личностное неприятие судьями Шевчука – один из главных факторов увольнения главы КС.
Как известно, 14 мая Станиславу Шевчуку без его присутствия выразили недоверие как председателю Конституционного суда Украины. Решение приняли голосованием, за недоверие высказались большинство судей. Впоследствии судьи КС Шевчука уволили с должности судьи во время спецзаседания – это решение поддержали 12 судей.
«Много судей КС жаловались на то, что сами процедуры в КС осуществлялись не так, как это предусмотрено законом, а часто руководствовались в ручном режиме председателем суда, было много других процедурных нарушений. Это все накапливалось в течение определенного периода, и, в конце концов, вылилось в такое решение судей КС»,- сказал Рябошапка.
Советник Зеленского также отметил, что оперативным избранием нового главы КС Натальи Шапталы судьи продемонстрировали зрелость и сознание. Таким образом они не создали проблему для принятия присяги новоизбранным президентом, поскольку для инаугурации необходим глава КС.
Станислав Шевчук — юрист, доктор наук, судья Европейского суда по правам человека от Украины в 2009-2012 годах. С 13 марта 2014 года его избрали по квоте Верховной Рады судьей Конституционного суда Украины, а 21 февраля 2018 года он стал председателем КСУ.
При этом сам Шевчук прокомментировал свое увольнение так:
«Сегодня состоялся антиконституционный переворот в Конституционном Суде Украины и захват государственной власти со стороны лиц, которые занимали должности судей Конституционного Суда Украины. Судьи главного конституционного органа государства, которые присягали народу Украины, сами совершили тяжкое уголовное преступление, связанное со свержением конституционного строя. Переворот произошел в спешке, с грубыми и вопиющими нарушениями Конституции Украины, Закона Украины «О Конституционном Суде», Регламента Конституционного Суда Украины», — отметил он.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, инаугурация, Зеленский
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