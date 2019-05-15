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Украина нанесла ответный удар по России: первые подробности
Украина ввела новые санкции против РФ
Кабинет министров Украины ввел ряд экономических санкций в отношении Российской Федерации.
Как известно, это произошло на сегодняшнем заседании правительства.
Известно также, что санкции украинцами были введены в ответ на санкции России в отношении Украины. Так Украина расширила список российских товаров, запрещенных к ввозу в страну — под действие зеркальных санкций попали сельхозпродукция и транспорт.
Ранее сообщалось, что в Украину, в частности, запретили ввозить группы промышленных товаров, например, цемент, а также минеральные удобрения, сельскохозяйственную продукцию, транспортные средства из РФ.
Санкции также предусматривают введение специальных пошлин. Специальная пошлина будет применяться с 1 августа 2019 года независимо от других видов пошлины.
Напомним, украинское правительство вводит против России жесткие санкции из-за дерзкого решения президента Владимира Путина по жителям ОРДЛО.
МИД Украины разрабатывает суровый ответ на упрощение выдачи паспортов жителям самопровозлашенных «ЛДНР». Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на министра Павла Климкина.
Глава МИД в эфире телеканала «Интер» заявил, что Украина готовит новый пакет санкций против России из-за недавнего указа президента Владимира Путина. По его словам, ответные меры должны оказать дополнительное давление на руководство Кремля. Они предусматривают целый пакет ограничений: «секторальных и экономических».
Павел Климкин подчеркнул, что в этот раз правительство Украины не ограничится персональными санкциями, которые были введены после столкновения с российскими спецслужбами в Керченском проливе. По его словам, под новые ограничения могут попасть «люди и компании, которые составляют основу кремлевского режима». Министр отметил, что у дипломатов «есть определенные креативные идеи». Но пока чиновник решил не раскрывать все карты.
Источник: https://politeka.net
Теги: политика, Украина, Россия, Донбасс, санкции
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