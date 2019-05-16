Япония предоставит Украине 2,8 млн долларов на восстановление Донбасса

16.05.2019 16:01

Япония предоставит Украине 2,8 млн долл. для удовлетворения гуманитарных потребностей, восстановления восточных областей Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Как сообщается, правительство Японии предоставит 2,82 млн долл. «для удовлетворения гуманитарных потребностей, поддержки уязвимых слоев населения, восстановления восточных областей Украины и закупки медицинского оборудования для госпиталя Министерства обороны».

«Помощь будет оказываться в рамках 4-х проектов, которые будут внедряться агентствами системы ООН в Украине, в частности, Программой развития ООН (ПРООН), Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Управлением ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС)», – отмечают в пресс-службе.

Источник: https://dnews.dn.ua