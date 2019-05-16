«Языковой» закон официально опубликован: что нужно знать украинцам

16.05.2019 10:56

Сегодня в парламентской газете "Голос Украины" опубликовали закон о функционировании украинского языка как государственного, который 15 мая подписал президент Петр Порошенко, пишет Сегодня.

Закон, за исключением нескольких отдельных его положений, вступит в силу через два месяца после публикации в "Голосе". Тогда же можно будет ознакомиться с его окончательной редакцией, которая пока недоступна для широкой общественности.

Стоит отметить, что путь к принятию документа был довольно тернистым – полтора месяца рассматривались более двух тысяч правок. В итоге 25 апреля Верховная Рада приняла закон № 5670-д об украинском языке. Однако в тот же день были зарегистрированы проекты постановлений об отмене принятия "языкового" закона, который на пару недель заблокировали его подписание. Также в Окружной административный суд Киева был подан иск об отмене закона об украинском языке, однако суд принял решение отказать в его удовлетворении.

Однако 14 мая Рада разблокировала закон, отклонив четыре проекта постановлений, и сразу же спикер парламента Андрей Парубий его подписал, а на следующий день и президент поставил под ним свой "автограф".

Закон регулирует порядок применения украинского языка в качестве государственного в публичных сферах общественной жизни, кроме сфер частного общения и совершения религиозных обрядов.

Применение украинского языка в публичных сферах:

в образовании и науке;

в сфере культуры, на телевидении и радиовещании, в печатных средствах массовой информации, в книгоиздании и книгораспространении;

в сфере электронных информационных систем;

в сфере обслуживания потребителей;

в сфере спорта, телекоммуникаций и почтовой связи, юридических услуг, здравоохранения, транспорта;

при обозначении топонимов, в рекламе, при изготовлении вывесок и табличек;

в деятельности общественных объединений, политических партий, субъектов хозяйствования частной формы собственности предоставлении информации об их товарах и услугах;

регулирует применение государственного языка в названиях и именах.

Помимо обязательств для чиновников и публичной сферы, документ также предусматривает и наказания.

Источник: https://from-ua.com