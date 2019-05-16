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Климкин объяснил, чем опасно возвращение России в ПАСЕ
Возвращение в ПАСЕ России запустит процесс «нормализации» всего, что ранее позволяла себе РФ без каких-либо шагов с ее стороны к нормальному поведению. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
По его словам, прецедент возвращения России в ПАСЕ будет иметь значительные символические последствия. Климкин отмечает:
«Я же никого не удивлял, когда говорил, что Минск уже длительное время находится в тяжелом коматозном состоянии? А после того, как Россия начала обилечивать украинский Донбасс своими паспортами, разве не очевидно, что Минск превратили в зомби?».
Кроме того, Климкин напомнил о том, что Россия не выполняет Минские договоренности:
«И если сейчас отдельные страны-члены готовы возвращать в ПАСЕ агрессора и нарушителя международного права просто так, без выполнения им ни одного из поставленных условий — они должны осознавать, что становятся соучастниками подрыва Минска».
Также, он добавил, что этот вопрос он обсудил в Брюсселе со своими коллегами:
«Я был максимально корректным, подбирая слова, а в политкорректность играть больше не будем. А если кое-кто в Европе будет поддаваться на шантаж Кремля и прятать голову в песок — от Совета Европы и, наконец, от всех европейских ценностей очень быстро может ничего не остаться».
Теги: Россия, Донбасс, ПАСЕ, Климкин
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