Коломойский вернулся в Украину не один: кто еще был в самолете, их знают все

16.05.2019 14:15

Олигарх Игорь Коломойский вернулся в Украину не сам

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

Коломойский вернулся чартером из Тель-Авива в Днепр в 2:55 ночи.

По данным журналиста, на борту с Коломойским находились бизнесмен Тимур Миндич и народный депутат фракции «Відродження» Андрей Шипко.

«Коломойский не находится в розыске, на его имя стоит только индекс информирования о прилете и отлете при прохождении контроля, так что контроль он прошел без проблем», — сообщил Бутусов.

Отметим также, в воскресенье, 12 мая, в Украину из Израиля прибыл бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского, экс-владелец «ПриватБанка» Геннадий Боголюбов.

Напомним, Игорь Коломойский не был в Украине с июня 2017 года и жил в Женеве (Швейцария). С сентября 2018-го он находился в Израиле, в городе Герцлия. В интервью «Схемам» Коломойский говорил, что перебрался из Швейцарии в другую страну «по семейным обстоятельствам» и заявлял, что планирует вернуться в Украину.

Ранее Игорь Коломойский заявлял, что вернется в Украине после оглашения результатов выборов президента страны.

Коломойский в недавнем интервью известному телеканалу в России НТВ, выразил готовность помогать советами будущему президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Я готов помогать ему советами и иногда помогаю, но это не является массовым явлением», — отметил Игорь Коломойский в интервью журналистам российского телеканала НТВ.

Источник: https://politeka.net