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Коломойский вернулся в Украину не один: кто еще был в самолете, их знают все
Олигарх Игорь Коломойский вернулся в Украину не сам
Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.
Коломойский вернулся чартером из Тель-Авива в Днепр в 2:55 ночи.
По данным журналиста, на борту с Коломойским находились бизнесмен Тимур Миндич и народный депутат фракции «Відродження» Андрей Шипко.
«Коломойский не находится в розыске, на его имя стоит только индекс информирования о прилете и отлете при прохождении контроля, так что контроль он прошел без проблем», — сообщил Бутусов.
Отметим также, в воскресенье, 12 мая, в Украину из Израиля прибыл бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского, экс-владелец «ПриватБанка» Геннадий Боголюбов.
Напомним, Игорь Коломойский не был в Украине с июня 2017 года и жил в Женеве (Швейцария). С сентября 2018-го он находился в Израиле, в городе Герцлия. В интервью «Схемам» Коломойский говорил, что перебрался из Швейцарии в другую страну «по семейным обстоятельствам» и заявлял, что планирует вернуться в Украину.
Ранее Игорь Коломойский заявлял, что вернется в Украине после оглашения результатов выборов президента страны.
Коломойский в недавнем интервью известному телеканалу в России НТВ, выразил готовность помогать советами будущему президенту Украины Владимиру Зеленскому.
«Я готов помогать ему советами и иногда помогаю, но это не является массовым явлением», — отметил Игорь Коломойский в интервью журналистам российского телеканала НТВ.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, возвращение, Коломойский
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