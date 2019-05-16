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Лето ворвалось раньше времени: погода в пятницу устроит украинцам праздник

16.05.2019 21:35
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Лето ворвалось раньше времени: погода в пятницу устроит украинцам праздник

В пятницу, 17 мая, погода подарит украинцам настоящее лето

Прогноз на последний рабочий день недели синоптик Наталья Диденко опубликовала в Facebook.

17 мая на Юге и Востоке температура воздуха будет достигать +26+30 градусов. На остальной территории Украины в течение дня также будет тепло— +20+26 градусов.

Практически везде прогнозируются периодические дожди. Сухо будет только на юге, а также в Сумской и Харьковской областях.

В Киеве 17 мая — вероятность дождя с грозой, температура +24+26 градусов.

Тем временем Укргидрометцентр сообщает, что в ближайшие сутки в большинстве областей сохранится теплая погода, лишь на Закарпатье и Прикарпатье будет прохладнее. В пятницу на западе, Винницкой и Житомирской областях дожди, местами грозы и шквалы 15-20 м/с, ночью местами сильные дожди.

Источник: https://politeka.net 



Теги: Донбасс, погода, прогноз погоды
 
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