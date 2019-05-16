- Лавров предложил Зеленскому начать диалог по Донбассу «по-христиански»20:03
- Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"19:39
- У Путина пояснили роль Медведчука в Украине при президенте Зеленском18:25
- Часть Украины окажется в зоне фронта грозовых дождей с сильными порывами ветра18:07
- У Зеленского не исключили подписание соглашения с МВФ о новой программе17:45
- Новый президент обнародовал новую декларацию о доходах17:02
- В ОРДЛО членов НВФ поощряют деньгами оформлять гражданство РФ16:45
- "Приват 24" не работает: в банке масштабный сбой – первые подробности 16:33
- Кремль хочет поздравить Зеленского, но не с инаугурацией16:17
- Политтехнолог назвал фамилии трех претендентов на пост главы Администрации президента16:00
Скандал с показом «Сватов»: в суде поставили окончательную точку
В суде окончательно сняты все препятствия для показа в нашей стране сериала студии «Квартал 95» «Сваты», передает replyua.net.
Таким образом, Служба безопасности Украины и Госкино проиграли апелляцию авторам «Сватов» и телеканалу «1+1», который показывал сериал. Напомним, что авторы нашумевшего сериала столкнулись с проблемами два года назад, когда Федор Добронравов, исполнивший главную роль, оказался в «черном списке» Министерства культуры.
Спустя некоторое время столичный Окружной административный суд, который уже успел прославиться рядом скандальных решений, вынес вердикт в пользу «Сватов». Дело было рассмотрено по иску студии «1+1» и ООО «Киноквартал». Фемида решила, что у СБУ не было оснований для запрета въезда в Украину Добронравову. Таким образом, были признаны незаконными все дальнейшие решения, включая отзыв прокатного удостоверения для «Сватов».
Принятое судом решение подтвердил вчера Шестой апелляционный административный суд столицы. Судьи не вняли доводам Службы безопасности Украины, Минкультуры и Государственного агентства по вопросам кино.
Теги: Донбасс, суд, Сваты, сериал
- Украина подала очередной иск против РФ
- Группа "Приват" подала в Лондонский суд иск против Украины
- Ландик хочет добиваться справедливости в Европейском суде
- Пенсионный фонд решил бороться с чернобыльцами через суд
- Суд Гааги оприлюднив процедурне рішенні щодо позову України
- Ландик шокирует суд: "Имел право даже прибить, и ноги переломать!"
- Оккупанты снова нарушили перемирие: один военный ВСУ ранен20:59
- Выезжали на «нолик»: В «ЛНР» показали, как россияне готовят подростков к войне20:28
- В Донецке застрелился «директор» «национализированного» завода19:15
- В ОРЛО в районе шахты обнаружили обезглавленное тело18:49
- В ОРДЛО членов НВФ поощряют деньгами оформлять гражданство РФ16:45
- Война на Донбассе: боевики выкатили артиллерию и минометы10:47
- Наев рассказал, как миротворцы могут закончить войну на Донбассе10:30
- Громкое ЧП на блокпосту в "ДНР": боевики открыли огонь по мужчине за его желание выехать в мирную Украину. ФОТО08:16
- Под Мариуполем отремонтируют дорогу в курортные поселки22:45
- Пушилин и Пасечник встретились в Москве с новым куратором «ЛДНР»20:20
- Оккупанты снова нарушили перемирие: один военный ВСУ ранен20:59
- Выезжали на «нолик»: В «ЛНР» показали, как россияне готовят подростков к войне20:28
- Лавров предложил Зеленскому начать диалог по Донбассу «по-христиански»20:03
- Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"19:39
- В Донецке застрелился «директор» «национализированного» завода19:15
- В ОРЛО в районе шахты обнаружили обезглавленное тело18:49
- У Путина пояснили роль Медведчука в Украине при президенте Зеленском18:25
- Часть Украины окажется в зоне фронта грозовых дождей с сильными порывами ветра18:07
- У Зеленского не исключили подписание соглашения с МВФ о новой программе17:45
- Потеют ноги: почему и что делать?17:30
- Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"19:39
- Потеют ноги: почему и что делать?17:30
- Приметы и суеверия: святые покровители по дате рождения09:02
- И пусть мужчины обзавидуются. 8 женских суперспособностей08:45
- В Украине запретили популярное обезболивающее средство19:40
- Опасный сигнал: медики рассказали о главных симптомах тяжелых заболеваний17:24
- Создан управляемый мозгом слуховой аппарат22:43
- Какие черты женщин раздражают мужчин разных знаков зодиака22:19
- Как выбрать солнцезащитные очки20:03
- Вплоть до летального исхода: чем опасны ушные палочки19:25
- Армия не будет присягать Зеленскому: развенчан громкий миф
- Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"
- Приказ ООС на штурм боевиков "Л/ДНР" и освобождение Донбасса: генерал Наев сделал важное заявление
- Оставили без воды, еды и снарядов: появилось видео массовых ударов по боевикам на Донбассе. ВИДЕО
- Пушилин сделал громкое заявление по убийству Захарченко
- Подразделение "ДНР" в Донецке напугано - у боевиков отобрали все документы и телефоны, что-то затевается
- Открылась новая проблема с паспортами РФ, о которой молчит Москва, - такой "подставы" в "ЛНР" не ждали
- Зеленский распускает Раду, роковой указ уже готов: названа дата досрочных выборов
- Ходаковский сделал громкое признание о начале войны на Донбассе - правда открылась через 5 лет
- Финал Игры престолов вызвал волну гнева: «Создатели все уничтожили», по всему миру начались протесты