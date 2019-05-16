Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Скандал с показом «Сватов»: в суде поставили окончательную точку

16.05.2019 12:46
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

В суде окончательно сняты все препятствия для показа в нашей стране сериала студии «Квартал 95» «Сваты», передает replyua.net.

Таким образом, Служба безопасности Украины и Госкино проиграли апелляцию авторам «Сватов» и телеканалу «1+1», который показывал сериал. Напомним, что авторы нашумевшего сериала столкнулись с проблемами два года назад, когда Федор Добронравов, исполнивший главную роль, оказался в «черном списке» Министерства культуры. 

Спустя некоторое время столичный Окружной административный суд, который уже успел прославиться рядом скандальных решений, вынес вердикт в пользу «Сватов». Дело было рассмотрено по иску студии «1+1» и ООО «Киноквартал». Фемида решила, что у СБУ не было оснований для запрета въезда в Украину Добронравову. Таким образом, были признаны незаконными все дальнейшие решения, включая отзыв прокатного удостоверения для «Сватов».

Принятое судом решение подтвердил вчера Шестой апелляционный административный суд столицы. Судьи не вняли доводам Службы безопасности Украины, Минкультуры и Государственного агентства по вопросам кино.



Теги: Донбасс, суд, Сваты, сериал
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх