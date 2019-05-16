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Удар ощутят все: Коболев рассказал о вероятности потери транзита газа
Технические возможности России позволяют ей с 2020 года отказаться от транзита газа через украинскую территорию, в связи с чем наша страна в год будет терять порядка 3% ВВП, что составляет 3 миллиарда долларов.
Как передает replyua.net со ссылкой на «Экономическую правду», об этом на конференции Concorde Capital сообщил глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.
«Согласно нашим расчетам российская сторона имеет техническую возможность в следующем году не использовать украинский транзит. Даже если не завершится строительство «Северного потока – 2», – сказал он, добавив, что российский газовый монополист «Газпром» получит возможность выполнять минимальные объемы поставок газа европейским потребителям в рамках действующих контрактов.
«Дефицит в поставках газа в страны Европы в такой ситуации примерно 5 млрд кубов. Если учитывать темпы, которыми сейчас «Газпром» поставляет газ в Европу и создает запасы, то они рекордные. Я так думаю, что как раз для покрытия этого дефицита дополнительные запасы и создаются», – считает руководитель компании.
Теги: Донбасс, газ, транзит, Северный поток
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