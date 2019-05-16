В Крыму скончался соратник Путина - Медведев

16.05.2019 16:15

Один из соратников Владимира Путина внезапно скончался в оккупированном российскими войсками Крыму

Об этом пишет издание Радио Свобода, ссылаясь на местные Telegram-каналы.

Причины внезапной смерти пока не называются.

Речь идет о Валерии Медведеве, который являлся главой Севастопольской городской комиссии по проведению так называемого «референдума» 16 марта 2014 года, по результатам которого Россия оккупировала украинский Крым.

«Ночью скончался Валерий Медведев — председатель Севастопольской городской избирательной комиссии по проведению референдума 2014 года о воссоединении с Россией», — сказано в сообщении одного из местных Telegram-каналов.

Информацию о внезапной кончине Валерия Медведева подтверждают местные СМИ, но точная причина смерти пока не называется.

Как известно, Валерий Медведев занимался организацией проведения «референдума» в марте 2014 года, а в отставку ушел в 2017 году.

Источник: https://from-ua.com