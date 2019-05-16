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В ВРУ получили жесткое предупреждение от Зеленского

16.05.2019 07:10
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В ВРУ получили жесткое предупреждение от Зеленского

В Раду поступило письмо от новоизбранного президента Владимира Зеленского, в котором он настаивает на том, что инаугурация должна пройти именно 19 мая.

Об этом сообщил первый заместитель главы комитета по вопросам регламента и организации работы ВР Павел Пинзеник, передает РБК-Украина.

«В комитет поступило поручение от председателя ВР о рассмотрении письма «Председателю ВРУ Андрею Парубию от избранного президента Украины Владимира Зеленского. Также сегодня от экспедиции ВРУ к нам пришло еще одно письмо за подписью «Избранный президент Украины Владимир Зеленский», которое адресовано первому заместителю председателя комитета по вопросам регламента Павлу Пинзенику», — рассказал Пинзеник.

Также нардеп зачитал обращение победителя президентских выборов в Украине к членам комитета по вопросам регламента.

«Согласно части 2 статьи 165 Регламента, дата и время проведения торжественного заседания по согласованию с новоизбранным президентом определяется ВР. В связи с этим сообщаю вам и членам комитета, что 3 мая мной подано в ВР письмо с зафиксированной позицией по дате проведения торжественного заседания», — процитировал Пинзеник письмо новоизбранного президента.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, инаугурация, Верховная Рада, Зеленский
 
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