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Дождемся первых кадровых назначений Зеленского - получим ответ на главный вопрос, - политолог
Порошенко уходит, и Коломойский понимает, что ему уже ничего не угрожает. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA сообщил политолог, директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш.
По словам нашего собеседника, очевидно, что в планах украинского бизнесмена Игоря Коломойского - влиять на процессы в стране после смены власти.
«Так как последние 2 года с момента жесткого конфликта с Порошенко пребывание Коломойского в Украине могло создать для него проблемы, он здесь не появлялся. Теперь понятно, что Порошенко уже уходит, он уже фактически потерял власть. Коломойский понимает, что ему уже ничего не угрожает, и хочет активно влиять на происходящие процессы при новом президенте Зеленском», - отмечает аналитик.
А вот то, насколько на сегодняшний день велико влияние Коломойского в Украине, добавляет эксперт, помогут определить первые кадровые назначения Зеленского.
«Об этом можно судить уже только по конкретным действиям нового президента», - отмечает Филиндаш.
Теги: Донбасс, ответ, вопрос, назначение, Зеленский
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- Дождемся первых кадровых назначений Зеленского - получим ответ на главный вопрос, - политолог10:29
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