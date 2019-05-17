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Нумеролог рассказала, чего ждать от дня инаугурации президента
Дата инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, назначенная на 20 мая на 10:00, характеризуется одним словом – равновесие. Об этом рассказала нумеролог и астролог Лилия Романова, пишут Донецкие новости.
«Нам это очень нужно и в стране, и между всеми ветвями власти, и так далее. По нумерологии этот день складывается в единицу – это очень хорошо, потому что это действительно новые шаги, новое начало действительно чего-то нового. Нам так много обещали, что все будет по-новому, и этот день также обещает, и, скорей всего, так оно и будет», – говорит она.
По ее мнению, дата инаугурации президента Украины выбрана очень удачно. «Точно также, как и код по дате рождения человека, инаугурация – это такой день, который берет энергию этого дня и несет ее весь срок, пока президент будет при власти. Я говорю о равновесии, о лидерстве – действительно новый президент может быть тем лидером, за которым будут идти не только в первые дни, пока в него есть вера, а он сможет эту веру как-то пронести за собой», – отмечает нумеролог.
«В это время есть знак Стрельца – это огненный знак, это значит быстро. Это остро, но это острое будет быстро проходить и будет наступать что-то новое. Мы можем надеяться на быстрые изменения, и это будут изменения к лучшему», – пояснила Романова.
Теги: Донбасс, дата, инаугурация, нумерология, Зеленский
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