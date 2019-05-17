«Соответствует духу Порошенко»: Венгрия обратилась к Зеленскому

17.05.2019 11:22

Венгерские дипломаты заявили, что новый президент Украины Владимир Зеленский должен решить некоторые очень спорные вопросы.

Как передает replyua.net, сразу после подписания Петром Порошенко закона о языке внешнеполитическое ведомство Венгрии распространило сообщение о том, что будущий президент Украины не должен оставаться в стороне, и после вступления в должность ему нужно пересмотреть некоторые вопросы. Дипломаты подчеркнули, что подписанный документ соответствует «духу Порошенко», и добавили, что надеются на Зеленского и на то, что он решит многие вопросы, в том числе и проблемы, возникшие у нацменьшинств при его предшественнике.

«Мы заинтересованы в восстановлении уравновешенных и дружественных отношений между Венгрией и Украиной, и надеемся, что новоизбранный президент будет открыт к этому», - отметили в МИД Венгрии. Кроме того, дипломаты уверены, что языковой закон притесняет права многих людей, поскольку забирает у них ранее предоставленные права на использование своего родного языка. Напомним, что Порошенко подписал скандальный закон о языке 15 мая.