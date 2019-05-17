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В Евросоюзе обсуждают возможность запрета въезда гражданам Украины с паспортами РФ

17.05.2019 14:43
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В Евросоюзе обсуждают возможность запрета въезда гражданам Украины с паспортами РФ

Евросоюз рассматривает возможность запрета въезда на свою территорию украинским гражданам, которые получили паспорт Российской Федерации по упрощенной процедуре. Как передает replyua.net, об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Джозвяк. Он отметил, что послы Евросоюза обсудили вопросы выдачи российских паспортов для граждан на Востоке Украины. «Они дали поручение Комиссии изучить возможность запрета на въезд в ЕС гражданам с этими паспортами», - сообщил журналист в своем Twitter.

Вместе с тем, обсудили возможность внедрения европейских санкций в связи с российской паспортизацией. Но на сегодняшний день всего семь стран Евросоюза заявили о поддержке таких санкций.

Как известно, 24 апреля глава Кремля Владимир Путин подписал указ, предусматривающий упрощение получения российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Со слов Путина, решение предоставлять в упрощенном порядке российское гражданство жителям украинского Донбасса носит является гуманитарным, «потому что сложившуюся ситуацию больше нельзя терпеть».



Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, Российская Федерация, запрет, паспорт, въезд
 
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