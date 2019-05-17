Встреча Путина и Зеленского: прямые переговоры между Украиной и РФ: Путин выразил желание лично встретиться с Зеленским

17.05.2019 07:30

Российский президент может обсудить с главой украинского государства вопрос транзита газа через территорию Украины и ждет инаугурации.

Киев надеется на поддержку западных партнеров, в первую очередь Германии и Соединенных Штатов. Президент России Владимир Путин ожидает личных переговоров с избранным лидером Украины Владимиром Зеленским в вопросе продолжения транзита газа по украинской газотранспортной системе. "Переговоры с РФ происходят очень вяло – если сказать точно, то совсем не происходят. РФ официально сообщила, что будет готова говорить, только когда новый президент официально вступит в полномочия, тогда состоится разговор Зеленского и Путина", – сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает "Укринформ". По его словам, переговоры возобновятся уже в июне. При этом важной будет позиция Германии и Соединенных Штатов. "Критической для этих переговоров будет позиция Германии, которая имеет непосредственное влияние на запуск "Северный поток" и может требовать от России подписания нового соглашения с Украиной. Критически важной будет позиция США относительно санкций – будут они или не будут. А недавно был зарегистрирован законопроект, целью которого является санкционное влияние на строительство "Северного потока-2", – подчеркнул Коболев. Глава "Нафтогаза" назвал еще одним фактором влияния на ход переговоров новый судебный иск против "Газпрома". "Третьим фактором влияния я считаю нашу способность продолжать новый судебный иск против "Газпрома", целью которого является компенсация Украине 12 млрд долларов. В случае, если новый договор не будет подписан. Это будет компенсация наших потерь", – резюмировал Коболев. Напомним, что глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину. Он подчеркнул, что РФ на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита и импорта газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине и, при отсутствии новых договоров, может прекратить транзит в начале 2020 года.

Источник: dialog.ua