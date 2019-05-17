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Зеленский напугал олигархов, от него пытаются избавиться: «Очень амбициозный!». ВИДЕО
Владимир Зеленский является угрозой для олигархической системы
Об этом в видео-интервью Politeka заявил политолог Александр Кочетков.
По его словам, система не любит Зеленского и всеми силами пытается от него избавиться. Теперь Украина имеет два пути — или олигархическая система сохранится за счет возможных связей новоизбранного президента с ней, или Зеленский все же попытается эту систему сломать.
«По моему убеждению вероятность почти равна — 55% на 45% в пользу того, что он будет пытаться сломать систему. Он человек очень амбициозный, как любой актер, он стремится быть лучшим, стремится быть первым. Тогда у нас у всех есть маленький, но шанс», — говорит Кочетков.
Политолог подчеркивает, что именно слом олигархической системы является главной задачей Зеленского, как политика. Он должен предложить другую систему — сделать все возможное для контроля власти обществом.
«Он должен создать механизм, который позволит обществу влиять на власть между выборами — в то время, когда ожидания общества не сбылись», — считает Кочетков.
Напомним, народный депутат и экс-комбат батальона «Донбасс» Семен Семенченко рассказал, как олигархи пытаются дискредитировать Зеленского.
По его словам, в нашей стране быть с двадцатилетним опытом в политике значит быть с опытом обманов, разводов, кидалова, уничтожения, как информационного, так и физического. Полностью игнорировать необходимость такого опыта нельзя.
«Необходимо понимать, что олигархи, которые стоят за большей частью депутатских групп в Верховной Раде, которые стоят за региональными элитами, они понимают только язык силы. Сейчас идет дискредитация Зеленского в глазах чиновничества, народ пока еще этого не понимает», — говорит Семенченко.
Также депутат объяснил, что украинские чиновники сейчас увидели только то, как новоизбранный президент приходит в парламент, разговаривает, ему обещают одно, но в итоге обманывают.
«Потому что нету страха. Все равно, все депутаты и те, кто за ними стоит, люди очень простые, приземленные. Там нет сложных политических конструкций. Они смотрят, что будет мне лично, если я не буду следовать интересам избирателя – а ничего не будет», — резюмировал Семенченко.
Теги: Донбасс, страх, олигархи, дискредитация, Зеленский
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