Зеленский напугал олигархов, от него пытаются избавиться: «Очень амбициозный!». ВИДЕО

17.05.2019 19:50

Владимир Зеленский является угрозой для олигархической системы

Об этом в видео-интервью Politeka заявил политолог Александр Кочетков.

По его словам, система не любит Зеленского и всеми силами пытается от него избавиться. Теперь Украина имеет два пути — или олигархическая система сохранится за счет возможных связей новоизбранного президента с ней, или Зеленский все же попытается эту систему сломать.

«По моему убеждению вероятность почти равна — 55% на 45% в пользу того, что он будет пытаться сломать систему. Он человек очень амбициозный, как любой актер, он стремится быть лучшим, стремится быть первым. Тогда у нас у всех есть маленький, но шанс», — говорит Кочетков.

Политолог подчеркивает, что именно слом олигархической системы является главной задачей Зеленского, как политика. Он должен предложить другую систему — сделать все возможное для контроля власти обществом.

«Он должен создать механизм, который позволит обществу влиять на власть между выборами — в то время, когда ожидания общества не сбылись», — считает Кочетков.

Напомним, народный депутат и экс-комбат батальона «Донбасс» Семен Семенченко рассказал, как олигархи пытаются дискредитировать Зеленского.

По его словам, в нашей стране быть с двадцатилетним опытом в политике значит быть с опытом обманов, разводов, кидалова, уничтожения, как информационного, так и физического. Полностью игнорировать необходимость такого опыта нельзя.

«Необходимо понимать, что олигархи, которые стоят за большей частью депутатских групп в Верховной Раде, которые стоят за региональными элитами, они понимают только язык силы. Сейчас идет дискредитация Зеленского в глазах чиновничества, народ пока еще этого не понимает», — говорит Семенченко.

Также депутат объяснил, что украинские чиновники сейчас увидели только то, как новоизбранный президент приходит в парламент, разговаривает, ему обещают одно, но в итоге обманывают.

«Потому что нету страха. Все равно, все депутаты и те, кто за ними стоит, люди очень простые, приземленные. Там нет сложных политических конструкций. Они смотрят, что будет мне лично, если я не буду следовать интересам избирателя – а ничего не будет», — резюмировал Семенченко.