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Коломойский заговорил: выяснилось, кто сливает его американцам. ВИДЕО
Журналисты программы "СХЕМИ: корупція в деталях" взяли интервью у Игоря Коломойского после его возвращения в Украину, сообщает from-ua.
После двух лет жизни за границей Игорь Коломойский вернулся в Украину. Это произошло в ночь на 16 мая. Он прилетел из Тель-Авива в Днепр, и в тот же день ближе к вечеру прибыл в Киев.
Съемочная группа "Схем" зафиксировала, как олигарх из аэропорта "Борисполь" направился в ресторан Сatch в центре столицы. Это заведение находится в бизнес-центре по улице Владимирской, где имеет офис Коломойский. Журналист "Схем" зашел в ресторан и заметил, что олигарх находился в компании народных депутатов от группы "Возрождение" Виталия Хомутынника и Андрея Шипко, бизнесмена Павла Фукса и своего друга и совладельца "95-го квартала" Тимура Миндича.
Коломойский согласился поговорить со "Схемами". В первом экспресс-интервью после возвращения в Украину Коломойский рассказал о деле, которое расследуют против него в Америке, знакомстве с подозреваемым по делу о хищении сотен миллионов облэнерго Дмитрием Крючковым и о том, пойдет ли на инаугурацию Владимира Зеленского.
Теги: Украина, Донбасс, интервью, возвращение, Коломойский
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