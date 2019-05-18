Субсидии в Украине: кто должен повторно подать документы

18.05.2019 21:32

В Украине для получения "летней" субсидии в мае следует обратиться с заявлением и декларацией о доходах в управление социальной защиты арендаторам жилья, внутренне перемещенным лицам, и тем семьям, которым выплаты были ранее назначены только на лиц, которые фактически проживают в доме, сообщают Подробности.

"Также - домохозяйствам, где есть безработные трудоспособного возраста, у которых либо отсутствуют доходы, или они меньше минимальной зарплаты. Еще одна категория - семьи, в которых произошли изменения в составе в течение последнего года", - сообщил директор департамента соцзащиты Тернопольской ОГА Вадим Боярский.

По его словам, изменения в постановление предусматривают, что повторно документы надо подавать и тем семьям, где муж и жена зарегистрированы по разным адресам.

"Всем остальным категориям, кроме перечисленных выше, которые получали субсидию вплоть до 30 апреля, не нужно обращаться в управления соцзащиты - им помощь на новый период переназначат автоматически", - добавил Боярский.

Он также пояснил, какие доходы будут учитывать при назначении летней субсидии.

"Ее будут рассчитывать на основе доходов граждан, полученных в 3-4 кварталах 2018 года, а пособие на отопительный сезон 2019-2020 года - на основе доходов 1-2 кварталов 2019", - резюмировал Боярский.

Источник: https://from-ua.com