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У Зеленского сделали громкое заявление относительно роспуска Рады
В команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского сделали громкое заявление на счет обнародованного в средствах массовой информации «указа» о роспуске парламента. В частности, представитель Владимира Александровича Ирина Победоносцева отметила, что опубликованный в СМИ документ не является подлинным, о чем пишет replyua.net со ссылкой на «Громадське».
Таким образом, официальный представитель Владимира Зеленского утверждает, что такая публикация – это просто фейк, который никакого отношения к реальности не имеет. Другими словами, победитель президентских выборов в Украине, которого поддержало самое большое число украинцев со времен независимости нашей страны, никакого указа о роспуске Верховной Рады Украины не подготавливал.
Как ранее мы уже сообщали, украинские средства массовой информации обнародовали документ, подписанный как указ, в котором речь шла о скором роспуске Верховной Рады Украины. Также СМИ сообщали, что такой документ, в котором также указывалась и дата внеочередных парламентских выборов в Украине, им передали источники в команде Зеленского. Также ранее мы уже сообщали, что «Народный фронт» вышел из коалиции, преследуя вероятную цель недопущения роспуска ВРУ.
Теги: Донбасс, Верховная Рада, Зеленский
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