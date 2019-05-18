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В Украине запретили популярное обезболивающее
На произведенном в Италии препарате Нимесил указана маркировка только на польском языке.
В Украине запретили две серии препарата Нимесил, который применяют как обезболивающее, противовоспалительное и жаропонижающее средство. Об этом сообщила Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контроле за наркотиками в пятницу, 17 мая, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В частности, речь идет о гранулах для оральной суспензии, 100 мг/2 г в однодозовых пакетах серий 84857, 83413.
Гослекслужба приняла такое решение из-за того, что на произведенном в Италии препарате есть маркировка только на польском языке.
Нимесил – это нестероидный противовоспалительный препарат из разряда сульфонамидов. Применяется как эффективное обезболивающее, противовоспалительное и жаропонижающее средство, действия которого направлены на удержание фермента циклооксигеназы, который отвечает за образование простагландинов.
Теги: Украина, Донбасс, обезболивание, запрет
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