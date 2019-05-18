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В Украину идут дожди, грозы и шквалы
18.05.2019 15:32
18 мая, в субботу, в нескольких областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, сообщает Укргидрометцентр.
В частности, по данным синоптиков, 18 мая кратковременные дожди, грозы и местами шквалы 15-20 м/с ожидаются в западных, большинстве центральных областей и в Одесской области.
В остальных регионах - солнечно, днем от +24 до +29 градусов.
В Киеве сухо и солнечно температура воздуха ночью +14+16, днем до 24-26 градусов тепла.
Теги: Донбасс, дождь, гроза, прогноз погоды
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