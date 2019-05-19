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Политолог: «Если до осени «Слуга народа» сохранит 25% рейтинга, это будет очень хорошо»
У виртуальной партии Владимира Зеленского «Слуга народа» сейчас очень высокий рейтинг, но не факт, что он сохраняется до осенних выборов. Как информирует Replyua.net со ссылкой на «Парламентскую газету», такое заявление прозвучало от политолога Михаила Погребинского.
«Наверняка он упадёт, хорошо, если останется на уровне 25%. И тем более сложно прогнозировать, кому могут достаться эти голоса, кто усилится, а чьи позиции ослабнут. Конфигурации могут сложиться самые разнообразные», - заявил эксперт. По его словам, дата инаугурации не имеет никакого значения, и намного важнее то, чтобы Зеленский официально вступил в должность президента. Также не играет никакой роли число гостей на этой церемонии.
Погребинский считает, что первые выводы о политическом стиле Зеленского в Украине сделают лишь в тот момент, когда новый президент начнёт предпринимать конкретные шаги. Сейчас у Зеленского полностью отсутствует опыт деятельности как политической фигуры. Напомним, что инаугурация Владимира Зеленского состоится уже завтра, 20 мая. Он официально вступит в должность президента Украины, сменив на этом посту Петра Порошенко.
Теги: Донбасс, рейтинг, политолог, Слуга народа
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