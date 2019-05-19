Смерть на воде

19.05.2019 19:02

За первые две недели мая в украинских водоемах утонули уже 38 человек. Как информирует replyua.net, такие данные приводит пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Сообщается, что самой распространенной причиной смерти на воде остается несоблюдение правил безопасности.



В частности, это купание в необорудованных для этого местах и переоценка собственных возможностей. Ранее сообщалось, что в Запорожской области утонули двое детей. Без присмотра взрослых подростки гуляли возле оросительного канала, и один из них решил сделать селфи. Мальчик не удержался на берегу и упал в воду. Его друг кинулся в канал, чтобы спасти товарища, но из воды тоже не выбрался. Спасатели напоминают – купаться можно только в разрешенных местах!



Кроме того, они настоятельно рекомендуют родителям не отпускать несовершеннолетних детей на водоемы без сопровождения взрослых. Кроме того, если вы находитесь на отдыхе на водоеме, ни в коем случае не употребляйте спиртные напитки. Очень часто именно алкоголь становится причиной смерти на воде.