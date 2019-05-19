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СМИ сообщили о масштабном сбое в работе ПриватБанка
Некоторые пользователи сегодня, 19 мая, столкнулись с проблемами с работой терминалов Приватбанка и сервиса Приват24. Как передает replyua.net со ссылкой на «Страну», об этом сообщили журналистам жители Киева, которые не смогли расплатиться картами, снять деньги или совершить другие транзакции. «Я только что не смог с 5 попыток рассчитаться в магазине. А затем не смог снять деньги ни с приватовского, ни с другого терминала. Есть мнение, что Приват пал», — сообщил СМИ киевлянин. «В NOVUS на Оболони не получилось оплатить картой Приватбанка», - приводит издание слова другого киевлянина.
Также известно, что Монобанк получает сообщение о проблемах в работе: «У вас могут возникнуть трудности при таких операциях: оплата картой в терминалах ПриватБанка, оплата через LiqPay, переводы с карт Приватбанка, переводы на карту Приватбанка, снятие денежных средств в банкоматной сети Приватбанка. Если вы столкнулись с подобными проблемами, пожалуйста, попробуйте еще раз позже», — говорится в сообщении.
Факт наличия неполадок в работе подтвердили в пресс-службе банка, указав на ориентировочное время их решения - 14.00. Кроме того, отмечалось, что речь идёт о технических проблемах, которые будут решены в ближайшее время. Сейчас работа частично нормализовалась. Платежи опять начали проходить.
Теги: Донбасс, работа, СМИ, сбой, ПриватБанк, проблема
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