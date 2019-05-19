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Свидетельства о рождении начали выдавать по-новому: что ожидает родителей

19.05.2019 20:04
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Свидетельства о рождении начали выдавать по-новому: что ожидает родителей

Правительство изменило правила выдачи свидетельства о рождениималеньких украинцев.

Документы начали выдавать по-новому с 11 марта. Пока нововведения действуют только в Киеве.

Уже сейчас жители украинской столицы могут получить свидетельство о рождении ребенка не только в роддоме или отделе государственной регистрации актов гражданского состояния (РАГС). Свидетельства начали оформлять также в центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Там же, по решению правительства, после получения метрики родители имеют возможность зарегистрировать место проживания ребенка и оформить необходимые документы для дальнейшего получения социальной помощи, которую государство выделяет гражданам при рождении малыша. Представители городской администрации Киева отметили, что воспользоваться новыми услугами будет легко и комфортно.

А недавно пресс-служба Управления информационной политики Министерства юстиции Украины рассказала, как можно оформить свидетельство о рождении ребенка совсем не выходя из дома. Ведомство желает запустить для родителей новый сервис, который позволит создавать документы удаленно.

Министерство сформировало законодательную базу для создания электронной систему под названием «е-малыш». Законопроект уже передали в Кабинет министров Украины. Вскоре его должны предложить депутатам Верховной Рады. Когда сервис начнет действовать, услугу «электронный малыш» можно будет оформить не только в социальных учреждениях и ЦНАП, но и в электронном виде. Родителям достаточно зайти на специальный ресурс и подать комплексную заявку с именем ребенка перечнем необходимых услуг.

Источник : https://politeka. 



Теги: Донбасс, ребенок, документы, родители, рождение
 
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