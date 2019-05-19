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Зеленский обещает Верховной Раде большие неприятности

19.05.2019 14:42
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Зеленский обещает Верховной Раде большие неприятности

Владимир Зеленский, который вступит в должность президента менее, чем через сутки, заявил о том, что у Верховной Рады будут большие неприятности. 

Как передает replyua.net, об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке. Зеленский подчеркнул, что у Верховной Рады будут большие неудобства по причине того, что она назначила инаугурацию на 20, а не на 19 мая. «Всем привет, друзья! Вы знаете уже, что инаугурацию президента Украины назначили на 20 мая. Вы помните все, что мы настаивали, чтобы инаугурация прошла 19 мая, чтобы это был выходной, чтобы не создавать проблемы и транспортные пробки для киевлян»,- сообщил Зеленский. 

Кроме того, он подчеркнул, что на инаугурации будут присутствовать иностранные гости, и центр Киева придется перекрыть. Будущий президент извинился перед жителями столицы за возможные неудобства в понедельник и снова напомнил депутатам Рады, что собирается отплатить им той же монетой.



Теги: Донбасс, президент, Верховная Рада, Зеленский
 
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