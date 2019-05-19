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Зеленский распускает Раду, роковой указ уже готов: названа дата досрочных выборов

19.05.2019 19:16
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Зеленский распускает Раду, роковой указ уже готов: названа дата досрочных выборов

Своим первым указом на посту президента Украины Владимир Зеленский объявит о роспуске Верховной Рады

О планах новоизбранного главы государства рассказал УНН со ссылкой на информированный источник.

По данным издания, первым указом Зеленского станет документ о роспуске парламента. Он будет представлен сразу после инаугурации.

Источник также сообщил о возможно дате проведения досрочных выборов в Верховную Раду. По его данным, голосование может пройти 14 июля.

Инсайдер отмечает, что назначение досрочных выборов станет следующим шагом по роспуску парламента Зеленским.

Стоит отметить, что СМИ и ранее сообщали о том, что у команды Зеленского уже есть проект указа о роспуске Рады. Несмотря на то, что представители Зеленского отрицали эти сообщения, его советник Дмитрий Разумков все же признавал, что новоизбранный президент будет инициировать роспуск парламента.

Ранее мы писали о том, что Зеленский уверенно склоняется к необходимости роспуска Рады.

Шансы на роспуск Рады возросли в начале этой недели.

Источники в команде Зеленского говорят, что он уверенно склоняется к необходимости роспуска Рады, но окончательное решение не принято. «Зеленский просто вынужден идти на роспуск парламента, потому что этого требует народ, иначе его не поймут.

Уровень доверия к Раде у людей – два процента», — говорит собеседник издания и добавляет, что штабные юристы уже наработали несколько вариантов обоснованного роспуска парламента.

При этом шансы на роспуск Рады возросли в начале этой недели, когда стало понятно, что «Блок Петра Порошенко» на самом деле вполне настроен на досрочные выборы, говорят у Зеленского.

«Источники в бывшей коалиции считают решение НФ о выходе из нее «закладкой на будущее». После возможного указа о роспуске вероятен сценарий, при котором депутаты попробуют через суд установить нарушение президентом закона либо Конституции. «Он же обещал снятие неприкосновенности. К тому времени будет судебное решение о незаконных действиях президента, какой-нибудь следователь, исходя из решения суда, вызовет президента на допрос, начнет вести расследование…Так бывает», — пояснил информированный собеседник.

Источник : https://politeka.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Теги: выборы, Рада, дата, указ, Зеленский
 
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