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Зеленский собирается провести перепись населения

19.05.2019 18:21
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Зеленский собирается провести перепись населения

Руслан Стефанчук, идеолог команды Владимира Зеленского, заявил о том, что в Украине необходимо провести перепись населения, поскольку от ее результатов зависят различные социальные программы, а также число депутатов Верховной Рады. Как передает replyua.netсо ссылкой на 112 Украина, идеолог подчеркнул, что перепись населения – это один из приоритетов команды Зеленского.

«По состоянию на сегодня никто не понимает, что в государстве есть и кто есть в государстве. Для того, чтобы делать любые преобразования, мы должны знать человеческий ресурс, финансовый ресурс и временной ресурс. По состоянию на сегодня – у нас в программе это вписано и это то, чем мы займемся в первые 100 дней, – это объявление аудита государства», - рассказал Стефанчук.

Кроме того, он подчеркнул, что никто не знает, сколько людей сейчас проживает в Украине, из-за чего возникает путаница и большие проблемы на местах. К примеру, в любой администрации можно найти данные о чернобыльцах, инвалидах и других льготниках, однако на самом деле таких людей вообще может не быть.



Теги: Донбасс, перепись населения, Зеленский
 
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