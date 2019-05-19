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Зеленский собирается провести перепись населения
Руслан Стефанчук, идеолог команды Владимира Зеленского, заявил о том, что в Украине необходимо провести перепись населения, поскольку от ее результатов зависят различные социальные программы, а также число депутатов Верховной Рады. Как передает replyua.netсо ссылкой на 112 Украина, идеолог подчеркнул, что перепись населения – это один из приоритетов команды Зеленского.
«По состоянию на сегодня никто не понимает, что в государстве есть и кто есть в государстве. Для того, чтобы делать любые преобразования, мы должны знать человеческий ресурс, финансовый ресурс и временной ресурс. По состоянию на сегодня – у нас в программе это вписано и это то, чем мы займемся в первые 100 дней, – это объявление аудита государства», - рассказал Стефанчук.
Кроме того, он подчеркнул, что никто не знает, сколько людей сейчас проживает в Украине, из-за чего возникает путаница и большие проблемы на местах. К примеру, в любой администрации можно найти данные о чернобыльцах, инвалидах и других льготниках, однако на самом деле таких людей вообще может не быть.
Теги: Донбасс, перепись населения, Зеленский
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