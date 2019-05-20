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Часть Украины окажется в зоне фронта грозовых дождей с сильными порывами ветра

20.05.2019 18:07
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Часть Украины окажется в зоне фронта грозовых дождей с сильными порывами ветра

Сегодня, 20 мая, в некоторых областях Украины ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС, передает Украинские новости.

Так, сообщается, что непогода коснется Винницкой области и западных областей.

"По данным УкрГидрометцентра, 20 мая в западных областях и в Винницкой области грозы, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах и Прикарпатье днем значительные дожди (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 20 мая в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, температура ночью +13...+15 градусов, днем +25...+27 градусов.

Ранее мощный ливень затопил улицы и дворы в Ровенской области.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, дождь, гроза, прогноз погоды
 
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