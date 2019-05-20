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Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"
Эксперт рассказала о том, что было видно по лицу Зеленского, и о чем, вероятнее всего, во время присяги думал новоизбранный глава украинского государства. Во время инаугурационной речи президент Украины Владимир Зеленский думал о том, что "отныне за каждое свое слово ему придется нести ответственность", передает "Диалог.UA".
Такое мнение высказала психолог, психотерапевт, кандидат психологических наук, физиогномист Светлана Арефния. "Мне кажется, он думал о том, что, во-первых, он прошел этот сложный путь, что несмотря на все преграды, ему удалось устоять. Во-вторых, он мог думать о том, что берет эту ответственность на себя, и о том, что отныне за каждое свое слово ему придется нести ответственность. Он точно был настоящим, искренним, и он точно очень переживал", – сказала она. Психолог подчеркнула: "Это порядочный, честный и очень человечный человек – это те качества, которые необходимы для президентства. Потому что его формат новый – общение с народом через жизненные ценности. Так еще никто не поступал, и этим он привлекает, этим он берет". В то же время она признала, что "чувствительность и эмоциональность в какой-то момент могут ему помешать" – "в политике, как ни крути, необходима жесткость и хладнокровие". Вместе с тем физиогномист добавила: "Это двоякий момент: с одной стороны, хорошо, когда есть жесткость и хладнокровие, с другой, хорошо, когда есть чувствительность и человечность".
Теги: Донбасс, президент, инаугурация, Зеленский
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