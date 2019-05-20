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Харьков "запылал", начались поджоги: палатка волонтеров АТО сожжена до тла
Инцидент произошел в ночь на 20 мая в центре Харькова. Неизвестные на площади Свободы Харькова незаметно подошли и подожгли сооружение.
По счастливой случайности никто не пострадал, сама палатка практически полностью сгорела, передает "Диалог.UA".
"Тихо подошли, тихо подожгли. Полиция и дежурные сразу вышли и потушили", - рассказал Depo.Харьков активист Борис Редин.
После пожара повреждены вход, часть тента, баннер "Все для победы". Редин подчеркнул, что активисты не будут демонтировать палатку, а собираются восстановить конструкцию. Редин, который также является созаявителем палатки Евромайдана, не исключил, что все было сделано умышленно. Чтобы на суде рассказывать, что палатка опасна.
К слову сказать, инцидент разгорается вокруг данной палатки не в первый раз. Она была установлена на площади в 2014 году, и с тех пор мэрия Харькова уже не раз угрожала ее снести. Кроме того, на сайте горсовета Харькова зарегистрирована петиция с требованием убрать палатку. Она набрала уже более 5 тысяч голосов.
Теги: Украина, Донбасс, Харьков, пожар, поджог, полиция, палатка, волонтеры, петиция
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