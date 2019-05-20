"Янукович выбрал его не случайно": Зеленскому подсказали место силы

20.05.2019 21:16

Новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит использовать резиденцию беглого экс-президента Виктора Януковича "Межигорье", которая расположена под Киевом.

Такой совет новому главе государства дала нумеролог Лилия Романова. Она объяснила, что "Межигорье" – это "место силы", пишет Обозреватель.

"О нем говорят, как о "музее коррупции". Но с другой стороны – это место, где был самый первый монастырь на нашей земле. На 60 лет раньше Киево-Печерской лавры. Это место силы. Место, где был монастырь нашего казацкого войска", – рассказала Романова.

По ее словам, не исключено, что именно в "Межигорье" до сих пор где-то находится легендарная библиотека Ярослава Мудрого.

"Янукович выбрал "Межигорье" не случайно. Но не смог понять, что он себе захватил", – отметила нумеролог.

Она порекомендовала Зеленскому вернуть резиденции правовой статус (сейчас он не определен. – Ред). и "хотя бы время от времени туда приезжать со своей макондой на какие-то совещания – это место будет давать подсказки, силы, вдохновение".