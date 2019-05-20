Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Кличко приехал на инаугурацию Зеленского на велосипеде

20.05.2019 12:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Кличко приехал на инаугурацию Зеленского на велосипеде

Мэр Киева Виталий Кличко приехал на инаугурацию Владимира Зеленского на велосипеде. Такой поступок он объяснил пробками на дорогах города, сообщает ICTV.
"По городу сегодня передвигаться сложно. На первую встречу утром и затем на инаугурацию поехал на велосипеде", – написал Виталий Кличко в Twitter.
К слову, сегодня утром Киев остановился в пробках, так как центр города перекрыли из-за инаугурации.



Теги: инаугурация, Виталий Кличко, велосипед, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх