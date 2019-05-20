Кличко приехал на инаугурацию Зеленского на велосипеде

20.05.2019 12:05

Мэр Киева Виталий Кличко приехал на инаугурацию Владимира Зеленского на велосипеде. Такой поступок он объяснил пробками на дорогах города, сообщает ICTV.

"По городу сегодня передвигаться сложно. На первую встречу утром и затем на инаугурацию поехал на велосипеде", – написал Виталий Кличко в Twitter.

К слову, сегодня утром Киев остановился в пробках, так как центр города перекрыли из-за инаугурации.