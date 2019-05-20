Кремль хочет поздравить Зеленского, но не с инаугурацией

20.05.2019 16:17

Президент России Владимир Путин поздравит Зеленского с первыми успехами в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе, если такие успехи произойдут. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли Путин поздравлять новоизбранного президента Украины с инаугурацией, передает Главред со ссылкой на ТАСС.

"Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений", - подчеркнул он.

Песков также отметил, что возможны успехи и в восстановлении отношений между Киевом и Москвой, но не уточнил, когда именно и в чем они будут заключаться.

"Первые успехи будут очевидны. Если они будут, мы с вами их увидим невооруженным глазом", - сказал Песков.

Он также отметил, что Путин пока что не планирует осуществлять контакты с Зеленским.

"В настоящий момент на повестке дня никаких контактов нет", - сказал он, отвечая на вопрос, планируются ли контакты в какой-либо форме между президентами РФ и Украины в ближайшее время.

Источник: https://from-ua.com