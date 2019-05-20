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Лавров предложил Зеленскому начать диалог по Донбассу «по-христиански»

20.05.2019 20:03
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Лавров предложил Зеленскому начать диалог по Донбассу «по-христиански»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что новому президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо начать разговор с Москвой с договора об обмене пленными по формуле «всех на всех». Такое заявление он сделал во время приема в российском МИДе по случаю православной Пасхи, пишет ДонПресс.
«Сегодня в своей инаугурационной речи президент Зеленский высказался против попыток вносить раскол в украинское общество по языковому принципу. Нет сомнений, что это должно в полной мере распространяться и на религиозную сферу, в том числе в более широком контексте всестороннего выполнения минских договоренностей», — сказал Лавров.
Лавров предложил продолжить достигнутые в Минске соглашения с обмена пленными.
«Было бы правильно, по-христиански, начать с положения этих документов по обмене задержанными по принципу «всех на всех», — заявил российский министр.



Теги: Донбасс, Лавров, диалог, пленные, Зеленский
 
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