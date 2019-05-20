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«Надеется увидеть светлые дни»: Трамп передал Зеленскому послание в честь инаугурации

20.05.2019 15:46
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«Надеется увидеть светлые дни»: Трамп передал Зеленскому послание в честь инаугурации

Президент США Дональд Трамп передал президенту Украины Владимиру Зеленскому послание в честь инаугурации украинского лидера. Об этом сообщил министр энергетики США Рик Перри.

Американский чиновник отметил, что США с нетерпением ожидают совместной работы с новым президентом Украины. Перри уточнил:

«США будут продолжать поддерживать народ Украины. Мы будем с ними в защите независимости, в стремлении к свободе и одна из самых ярких демонстраций свободы — за свободу экономики».

Также, американский министр добавил:

«Послание от Америки очень четкое: президент США Дональд Трамп попросил нас передать, что США вместе с народом Украины. Они с нетерпением ждут совместной работы с новым Президентом, надеемся, и с новым парламентом, чтобы увидеть светлые дни в будущем».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, инаугурация, Дональд Трамп, Зеленский
 
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