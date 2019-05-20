Опытный Саакашвили предупредил Зеленского: «Она недоговороспособна»

20.05.2019 11:30

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области считает, что Зеленский не должен позволять «любые заигрывания» с Россией, поскольку та «недоговороспособна».

Грузинский политик подчеркнул, что украинский лидер должен остаться президентом как минимум 70 процентов населения страны, для этого он обязан обращаться напрямую к народу, пишут Акценты.

В частности, по его словам, Зеленский должен проводить те реформы, которые требуют украинцы, а также «поменять систему и уничтожить структуру теневого государства».

В марте Саакащвили анонсировал возвращение в Украину после первого тура президентских выборов. Он рассчитывал, что действующий глава государства не пройдет во второй тур. Позднее он подтвердил свое намерение, однако заявил, что не будет претендовать на государственные должности.

Немногим ранее Саакашвили предупредил Зеленского о главных угрозах для Украины. На своей странице в социальной сети Facebook грузинский политик обратился к Зеленскому со следующими словами: «Президент России сейчас проверяет на вшивость новую команду Зе!, которая приходит в Украину, с самого начала. Видимо, он хочет, чтобы Украина пошла сразу на уступки, например, выйдя из многостороннего формата переговоров просто перейдя в двухсторонний формат и несколько других вещей, символических и не очень».

Источник: https://from-ua.com