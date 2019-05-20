- Харьков "запылал", начались поджоги: палатка волонтеров АТО сожжена до тла22:35
- Пять больших разочарований украинцев. Станет ли Зеленский шестым?21:57
- "Янукович выбрал его не случайно": Зеленскому подсказали место силы21:16
- Лавров предложил Зеленскому начать диалог по Донбассу «по-христиански»20:03
- Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"19:39
- У Путина пояснили роль Медведчука в Украине при президенте Зеленском18:25
- Часть Украины окажется в зоне фронта грозовых дождей с сильными порывами ветра18:07
- У Зеленского не исключили подписание соглашения с МВФ о новой программе17:45
- Новый президент обнародовал новую декларацию о доходах17:02
- В ОРДЛО членов НВФ поощряют деньгами оформлять гражданство РФ16:45
Опытный Саакашвили предупредил Зеленского: «Она недоговороспособна»
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области считает, что Зеленский не должен позволять «любые заигрывания» с Россией, поскольку та «недоговороспособна».
Грузинский политик подчеркнул, что украинский лидер должен остаться президентом как минимум 70 процентов населения страны, для этого он обязан обращаться напрямую к народу, пишут Акценты.
В частности, по его словам, Зеленский должен проводить те реформы, которые требуют украинцы, а также «поменять систему и уничтожить структуру теневого государства».
В марте Саакащвили анонсировал возвращение в Украину после первого тура президентских выборов. Он рассчитывал, что действующий глава государства не пройдет во второй тур. Позднее он подтвердил свое намерение, однако заявил, что не будет претендовать на государственные должности.
Немногим ранее Саакашвили предупредил Зеленского о главных угрозах для Украины. На своей странице в социальной сети Facebook грузинский политик обратился к Зеленскому со следующими словами: «Президент России сейчас проверяет на вшивость новую команду Зе!, которая приходит в Украину, с самого начала. Видимо, он хочет, чтобы Украина пошла сразу на уступки, например, выйдя из многостороннего формата переговоров просто перейдя в двухсторонний формат и несколько других вещей, символических и не очень».
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, конфликт, Саакашвили, Зеленский
- "Донбасс – это Россия, не был он никакой Украиной", - циничное заявление пропагандиста Шейнина. ВИДЕО
- Россия разработала стратегию удушения Донбасса - названы детали
- Миротворцы для Донбасса: очень призрачные шансы
- Свозят технику. Россия перебросила к границе с Украиной 250 танков
- Кремль заготовил новые коварные планы в отношении Украины
- СМИ выяснили, зачем боевики пугают Донбасс украинской армией: подробности
- В Мариуполе ищут новый дом для 70 шиншилл22:13
- Спасибо товарищам из Москвы: командир «Призрака» поблагодарил Бородая за помощь. ВИДЕО 21:35
- Оккупанты снова нарушили перемирие: один военный ВСУ ранен20:59
- Выезжали на «нолик»: В «ЛНР» показали, как россияне готовят подростков к войне20:28
- В Донецке застрелился «директор» «национализированного» завода19:15
- В ОРЛО в районе шахты обнаружили обезглавленное тело18:49
- В ОРДЛО членов НВФ поощряют деньгами оформлять гражданство РФ16:45
- Война на Донбассе: боевики выкатили артиллерию и минометы10:47
- Наев рассказал, как миротворцы могут закончить войну на Донбассе10:30
- Громкое ЧП на блокпосту в "ДНР": боевики открыли огонь по мужчине за его желание выехать в мирную Украину. ФОТО08:16
- Харьков "запылал", начались поджоги: палатка волонтеров АТО сожжена до тла22:35
- В Мариуполе ищут новый дом для 70 шиншилл22:13
- Пять больших разочарований украинцев. Станет ли Зеленский шестым?21:57
- Спасибо товарищам из Москвы: командир «Призрака» поблагодарил Бородая за помощь. ВИДЕО 21:35
- "Янукович выбрал его не случайно": Зеленскому подсказали место силы21:16
- Оккупанты снова нарушили перемирие: один военный ВСУ ранен20:59
- Выезжали на «нолик»: В «ЛНР» показали, как россияне готовят подростков к войне20:28
- Лавров предложил Зеленскому начать диалог по Донбассу «по-христиански»20:03
- Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"19:39
- В Донецке застрелился «директор» «национализированного» завода19:15
- Пять больших разочарований украинцев. Станет ли Зеленский шестым?21:57
- "Янукович выбрал его не случайно": Зеленскому подсказали место силы21:16
- Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"19:39
- Потеют ноги: почему и что делать?17:30
- Приметы и суеверия: святые покровители по дате рождения09:02
- И пусть мужчины обзавидуются. 8 женских суперспособностей08:45
- В Украине запретили популярное обезболивающее средство19:40
- Опасный сигнал: медики рассказали о главных симптомах тяжелых заболеваний17:24
- Создан управляемый мозгом слуховой аппарат22:43
- Какие черты женщин раздражают мужчин разных знаков зодиака22:19
- Армия не будет присягать Зеленскому: развенчан громкий миф
- Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"
- Приказ ООС на штурм боевиков "Л/ДНР" и освобождение Донбасса: генерал Наев сделал важное заявление
- "Янукович выбрал его не случайно": Зеленскому подсказали место силы
- Подразделение "ДНР" в Донецке напугано - у боевиков отобрали все документы и телефоны, что-то затевается
- Зеленский распускает Раду, роковой указ уже готов: названа дата досрочных выборов
- Ходаковский сделал громкое признание о начале войны на Донбассе - правда открылась через 5 лет
- Финал Игры престолов вызвал волну гнева: «Создатели все уничтожили», по всему миру начались протесты
- Пророчества астролога на 2019 год сбываются одно за другим: детали поражают
- В Украине запретили популярное обезболивающее