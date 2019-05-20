Погода в Украине 20 мая: в некоторых областях ожидаются дожди, грозы и сильный ветер

20.05.2019 09:30

В понедельник, 20 мая, в отдельных областях Украины объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Укргидрометцентр .

«20 мая переменная облачность. В западных областях и на Винниччине дожди, грозы, порывы ветра и шквалы 15−20 м/с, в Карпатах и Прикарпатье днем значительные дожди, на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с. Температура ночью 11−16°, на крайнем востоке 8−10°, днем 23−28°, в западных областях 19−24°», — отмечается в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в Киеве переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с. Температура ночью 13−15°, днем 25−27°. В Киевской области без осадков, ветер юго-восточный, 7−12 м/с. Температура ночью 11−16°, днем 23−28°.

Источник: https://donpress.com