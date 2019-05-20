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Політолог пояснив, чому Зеленський намагається «діяти швидко»
Зеленський вважає, що зможе тиснути на політичний клас, але з цього особливо нічого не вийде. Про це в ексклюзивному коментарі журналісту інтернет-видання Новости Украины – From-UA розповів політолог Володимир Цибулько.
Коментуючи інавгураційну промову новообраного президента України Володимира Зеленського і його рішення про розпуск Верховної Ради та дострокові вибори, наш співрозмовник зазначає наступне: «Це ультиматум. Він хоче показати себе сильним президентом, але мені здається, що зараз через цей ультиматум Зеленський втягується в дуже жорсткий конфлікт».
За словами політолога, оприлюднюючи ті чи інші факти, Зеленський вважає, що зможе тиснути на політичний клас, але з цього особливо нічого не вийде.
«Крім того, він цим розпуском фактично вже порушив своє виборче зобов'язання. ВР хіба що у разі внутрішнього компромісу прийме виборчий кодекс і піде на новій виборчій основі на вибори. А поки що створено ситуацію, коли зберігається змішана виборча система, яку насправді спрямовано проти самого Зеленського», - зазначає Цибулько.
За словами експерта, новообраний президент намагається «діяти швидко», поки «люди не розібралися в тонкощах того, що називається Зе!команда».
«Але враження таке, що він швидко розкриє карти, і люди побачать, що реального наміру щось реформувати ніхто не має», - додає співрозмовник видання.
Теги: политика, Украина, Донбасс, президент, Зеленский
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