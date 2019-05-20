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Политтехнолог назвал фамилии трех претендентов на пост главы Администрации президента
После того, как глава Администрации президента Украины Игорь Райнин подал в отставку выбор на нового главу АП, по сути, невелик и сводится к трем кандидатурам: Иван Баканов, Сергей Нижний и...
Еще есть близки друг Игоря Коломойского Андрей Богдан, который очень хочет, но ему мешает момент с люстрацией и общим негативом от восприятия его кандидатуры, его назначение не то, чтобы исключено, но очень проблематично для Зеленского. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге сообщил политтехнолог Тарас Березовец.
По его словам, Баканов – друг детства и пользуется личным доверием Владимира Зеленского. Плюс – он неплохой администратор, но без опыта интриг. Нижний – это, в первую очередь, высококлассный юрист, но с амбициями и умением вести аппаратную борьбу.
Тарас Березовец отмечает: то,кого выберет Зеленский в качестве главы Администрации президента, покажет, что ему ближе – комфорт или выстраивание собственной вертикали. Как человек амбициозный и злопамятный, ему, скорее, по душе второе. Самое удивительное то, что Владимир Зеленский не определился с выбором главы Администрации президента до дня инаугурации или же строжайше держит в тайне фамилию человека. Читайте также – Коломойского или купили, или взяли на крючок.
Теги: Донбасс, президент, Администрация президента, Зеленский
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