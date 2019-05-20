Приметы и суеверия: святые покровители по дате рождения

20.05.2019 09:02

У каждого человека есть не только ангел-хранитель, но и святой покровитель, которого можно определить по дате рождения. К святому можно обращаться с молитвами о помощи, чтобы получать поддержку свыше, пишут Подробности.

В прежние времена новорожденных детей называли по имени святого покровителя, ведь в церковном календаре указано множество святых, которых почитают ежедневно. Эта традиция есть и в современном мире, однако в погоне за модой детей все чаще называют необычными именами, не имеющими никакого отношения к православным святым. Тем не менее определить святого покровителя не составит труда.

22 декабря - 20 января.

В этот период рождаются люди, покровителями которых выступают Серафим Саровский и блаженный Сильвестр. К ним можно обращаться с молитвами о помощи и поддержке, ставить свечи в церквях и храмах перед их иконами.

21 января - 20 февраля.

Покровителями людей, чьи дни рождения приходятся на эти даты, выступают святые Кирилл и Афанасий. Верующие молятся им, прося о поддержке, а также приобретают именные иконы, чтобы всегда находиться под защитой Высших Сил.

21 февраля - 20 марта.

Эти даты напрямую связаны с преподобными Алексеем и Милентием Антиохским. Они встают на защиту тех, кто родился в эти даты, и оберегают своих подопечных от любых невзгод.

21 марта - 20 апреля.

Люди, рожденные в это время, могут рассчитывать на помощь и покровительство Георгия Исповедника, Иннокентия Иркутского и святого Софрония. Святые обязательно придут на помощь и откликнутся на искренние молитвы.

21 апреля - 20 мая.

Люди, рожденные в этот период, могут рассчитывать на неусыпное покровительство Иоанна Богослова и святой Тамары. Молитвы этим покровителям обязательно помогут достичь успехов в жизни и обойти неприятности стороной.

21 мая - 21 июня.

Эти даты "привязаны" к святым Алексею Московскому и Константину. Иконы святых приобретаются на момент крещения младенцев или после их рождения, чтобы оградить их от невзгод, болезней и помочь вырасти добрыми и праведными людьми.

22 июня - 22 июля.

Людям, рожденным в этот период, на помощь придет святой Кирилл. Обращенные к нему просьбы обязательно будут услышаны, если не содержат корысти и злых умыслов. Святой покровитель помогает на всех этапах жизни, присматривая за теми, кто находится в опасности.

23 июля - 23 августа.

Летними покровителями рожденных в эти даты становятся Илья Пророк и Николай Угодник. Они оберегают людей, внимая их молитвам. Священнослужители рекомендуют приобретать иконы покровителей в домашний иконостас, чтобы всегда иметь возможность помолиться и попросить о помощи.

24 августа - 23 сентября.

Людей, родившихся в эти даты, оберегают святые Иоанн, Александра и Павел. Их также можно просить о помощи в любой момент, а также делиться с покровителями своими успехами и достижениями.

24 сентября - 23 октября.

Для рожденных осенью святым покровителем выступает Сергий Радонежский. Он является примером послушания, усердия и благочестия. К нему можно обратиться с молитвой в самых разных жизненных ситуациях.

24 октября - 22 ноября.

Святой Павел защищает людей, рожденных в эти числа осени. Его поддержка неоценима для тех, кто верует в Господа, ведь покровитель неустанно защищает всех, кому нужна помощь в сложную минуту жизни.

23 ноября - 21 декабря.

В это время рождаются люди, покровителями которых выступают Николай Угодник и святая Варвара. Святые помогают и поддерживают людей на протяжении всей жизни, откликаясь на просьбы о помощи и ограждая своих подопечных от неприятностей и злых людей.

Источник: https://from-ua.com