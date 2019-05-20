"Приват 24" не работает: в банке масштабный сбой – первые подробности

20.05.2019 16:33

Сегодня, 20 мая, в Украине продолжается масштабный сбой в системе банка "Приват", завершение работ по восстановлению системы планируется к 15:00. Об этом сообщает "Диалог.UA".

Вчера, 19 мая, сообщалось, что в "ПриватБанке" произошел масштабный сбой. Так, 20 мая, продолжается крупный сбой в системе банка "Приват". Некоторые пользователи не могут получить доступ к своим сбережениям.

Отмечается, что плохо функционирует приложение "Приват 24", которое также не работало вчера, 19 мая. По данным сотрудников банка, система будет полностью восстановлена лишь к 15:00. Более детальной информации не сообщают.

"Никаких серьезных проблем нет. Ночью проводились технические регламентные работы, из-за чего возможны были кратковременные сбои при проведении платежей. Но сейчас вся система функционирует нормально.

Я сам только что расплачивался через POS-терминал - все работает", - отметил пресс-секретарь "Приватбанка" Олег Серга.

Украинцы запаниковали из-за крупного сбоя в работе "ПриватБанка". Журналисты сообщают, что жители Киева не могут расплачиваться пластиковой картой во время осуществления покупок и снимать средства в терминалах банка. В случае если суд примет решение об отмене национализации "ПриватБанка", то может быть проведена повторная национализация.



Источник: www.dialog.ua