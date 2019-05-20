Штурм Верховной Рады: партия Зеленского показала рекордные цифры

20.05.2019 07:10

После выборов в Верховную Раду осенью проходят партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа – За жизнь», Блок Петра Порошенко, «Батьківщина», «Сила и честь» и «Гражданская позиция», пишет Политека.

Об этом свидетельствуют опросы Социологической группы «Рейтинг», Центра «Социальный мониторинг» и Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко, которые были опубликованы 16 мая.

79,2% всех опрошенных заявили о намерении голосовать на парламентских выборах, если бы они проходили в ближайшее воскресенье.

Результаты распределились следующим образом:

за партию «Слуга народа» новоизбранного президента Владимира Зеленского готовы проголосовать 39,9% тех, кто намерен участвовать в выборах и определился;

за «Оппозиционную платформу – За жизнь» нардепов Юрия Бойко и Вадима Рабиновича – 10,9%;

за Блок Петра Порошенко «Солидарность» – 10,6%;

за партию «Батьківщина» Юлии Тимошенко – 9,1%;

за партию «Сила и честь» экс-главы Службы безопасности Украины, бывшего начальника Главного управления военной разведки Минобороны Игоря Смешко – 5,1%;

за партию «Гражданская позиция» экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко – 5%.

Другие политсилы не набирают необходимых 5% голосов.

Опрос проводился с 30 апреля по 10 мая 2019 года в 24 областях Украины и Киеве. Всего опрошено 3 тыс. респондентов методом личного интервью. Стандартные отклонения при достоверных 95% и соотношении переменных от 0,1:0,9 до 0,5:0,5 составляют 1,10–1,83%.

Очередные парламентские выборы в Украине должны состояться 27 октября.

Отметим, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий после заявления «Народного фронта» о выходе из коалиции призвал депутатов начать консультации по созданию новой коалиции. Согласно законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. В случае, если она не будет создана, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы. Но роспуск парламента запрещен за полгода до очередных выборов в Раду.

Источник: https://from-ua.com