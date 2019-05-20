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Синоптики предупредили о похолодании и дождях в середине недели

20.05.2019 13:02
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Синоптики предупредили о похолодании и дождях в середине недели

В ближайшие дни грозовой фронт не покинет Украину, а в некоторых областях ожидается понижение температуры.

Как информирует Replyua.net, об этом сообщили в Гидрометцентре. 21 мая, во вторник, ожидается похолодание в западных регионах. Там пройдут грозовые дожди, ночная температура упадет до 10 градусов со знаком плюс, а днём будет всего 16-20 градусов тепла.

В остальных областях синоптики также прогнозируют грозы и кратковременные дожди. В дневные часы будет от 20 до 25 градусов со знаком плюс. При этом в восточных областях ночью столбик термометра может опуститься до отметки 7 градусов со знаком плюс. Во вторник дождей не будет только в нескольких областях: Николаевской, Луганской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Харьковской. 22 мая, в среду, в западных областях сохранится прохладная и дождливая погода. 

Кроме того, циклон переместится уже в другие регионы Украины. Синоптики прогнозируют грозовые дожди повсеместно. В дневные часы температура воздуха понизится уже во всех областях. На востоке будет 19-20 градусов, на западе - от 16 до 20 градусов тепла. В остальных областях синоптики обещают до 19-24 градусов. Напомним, что ранее климатолог рассказала о погоде в летние месяцы.



Теги: Донбасс, дождь, прогноз погоды
 
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